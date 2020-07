IPG suspende exames presenciais após estudantes testarem positivo à Covid-19

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) anunciou que decidiu suspender os exames presenciais nas suas instalações após oito estudantes terem sido internados no Hospital Sousa Martins com Covid-19.

A informação foi transmitida no sábado à noite pela Unidade Local de Saúde (ULS) guardense, que confirmou a existência de estudantes infetados e adiantou que oito deles ficaram internados por «não terem nos respetivos alojamentos condições para estarem em isolamento durante o período de quarentena», revelou o IPG em comunicado enviado a O INTERIOR.

«Apesar de não termos nenhuma evidência de qualquer contágio ocorrido dentro das instalações do IPG, o súbito aparecimento de estudantes que testaram positivo obriga-nos a mudar os planos feitos de acordo com as diretivas do Ministério do Ensino Superior, suspendendo os exames presenciais e passando-os a online», justifica Joaquim Brigas, presidente do Politécnico guardense.

O IPG acrescenta que, de acordo com informações recolhidas, uma parte dos contágios terá ocorrido em “festas Covid” realizadas na Guarda, onde os participantes não cumpriram as recomendações das autoridades de saúde.