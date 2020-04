IPG entrega viseiras e luvas a instituições sociais, unidades de saúde e proteção civil

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai entregar viseiras e luvas produzidas na instituição a profissionais de saúde, forças de segurança, bombeiros e IPSS da região, numa cerimónia a realizar na terça-feira.

Desde o início de abril que o IPG está a produzir cerca de 100 viseiras reutilizáveis por dia no Laboratório de Fabrico Digital – FabLab da Guarda e tem vindo a distribuir estes equipamentos de proteção, bem como luvas, a lares de terceira idade e outros espaços das Misericórdias do distrito, a unidades de saúde, às forças policiais e aos bombeiros. Segundo o Politécnico, «mais de 800 unidades já foram distribuídas, 500 das quais a instituições de apoio social, estando agora prontas a ser entregues mais 1.000. Outras centenas se seguirão nas próximas semanas».

«Mais do que sublinhar este contributo solidário do IPG para o combate à epidemia, esta cerimónia servirá para duas coisas: agradecer a todas as empresas e instituições que têm apoiado e ajudado a financiar este projeto e a apelar à realização de novos projetos no futuro», afirma Joaquim Brigas, presidente do Instituto guardense, numa nota enviada a O INTERIOR.

A cerimónia terá lugar pelas 11h30, no Politécnico, e contará com a presença da secretária de Estado da Ação Social, Rita Cunha Mendes.