Inscrições abertas para pós-graduação em enoturismo no IPG

«É preciso gente formada em enoturismo na região, onde estamos a criar a Rota dos Vinhos da Beira Interior», justifica o presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), que esta quinta-feira apresentou a pós-graduação em enoturismo que vai levar a cabo com o Instituto Politécnico da Guarda (IPG).

A formação vai ter início em junho e terminará em março de 2022, tendo como formadores «do melhor que há nesta área em Portugal» para «capacitar os recursos humanos do setor» , disse Joaquim Brigas. Para o presidente do IPG, esta é mais um um exemplo «da colaboração» da instituição com as empresas e as entidades da região.

O novo curso de especialização avançada é coordenado por Manuel Salgado, professor da Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH) e atual vice-presidente do IPG, e por Rodolfo Queirós, presidente da CVRBI, tendo contado com os contributos de Edgar Lameiras, docente do Politécnico de Leiria e um dos principais especialistas em enoturismo em Portugal.

As aulas serão lecionadas por professores do Politécnico em conjunto com profissionais do setor, como o enólogo Anselmo Mendes, o empresário e professor de viticultura João Paulo Gouveia, os jornalistas e críticos de vinhos Fernando Melo, Luís Lopes e Aníbal Coutinho, o professor Bianchi de Aguiar e o chef Rui Cerveira, entre outros. Além de aulas práticas e teóricas, o curso inclui visitas a quintas, provas de vinhos e trabalho de campo.

As inscrições estão a decorrer até 28 de maio e a formação custa cerca de 1.500 euros.