Idoso morre afogado em piscina privada na Covilhã

Um homem de 80 anos, morreu afogado esta sexta-feira numa piscina privada na localidade de Ribeiro Negro, na Boidobra (Covilhã).

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o alerta foi dado pelas 14h36. O octogenário foi encontrado já sem vida, desconhecendo-se ainda as circunstâncias em que se registou a ocorrência. O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Covilhã.

A ocorrência mobilizou doze operacionais e cinco viaturas dos bombeiros da Covilhã, PSP e VMER.