Houve mais recuperados do que infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal teve na quarta-feira mais recuperados (366) do que infetados (339) – três pessoas morreram na sequência da infeção, o que confirma a tendência da última semana do número de mortos abaixo dos dois dígitos.

Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira, foram identificadas mais 339 infeções por Covid-19 (ascendendo o total a 47.765) e mais três pessoas morreram nas últimas 24 horas no país (há até agora 1.679 mortos). Já o número de recuperados foi de 366, crescendo para um total acumulado de 32.476 pessoas dadas como curadas.

O número de novos casos é inferior em 36 pessoas ao de ontem, mas está dentro da média dos últimos 14 dias (347,4 casos). A taxa de crescimento face a quarta-feira é de 0,7 por cento. Os óbitos são também inferiores aos de ontem (oito) e estão abaixo da média diária dos últimos 14 dias (6,6). A taxa de crescimento é de 0,2 por cento e a taxa de letalidade (relação entre o número de infetados e de óbitos) mantém-se nos 3,5 por cento.

Mantendo a tendência que tem marcado a pandemia em Portugal nos últimos dois meses, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com a maior parte dos novos casos: dos 339, 274 são em Lisboa – ou seja, 80,5 por cento do total. Houve ainda 38 no Norte, 11 no Centro, 9 no Alentejo e 7 no Sul.