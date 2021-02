Hospital da Guarda recebe dez camas e aumenta internamento Covid

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda recebeu esta quinta-feira 10 camas de articulação e elevação elétricas da iniciativa Aconchegar que serão instaladas numa nova área de internamento Covid no Hospital Sousa Martins, anunciou a instituição.

Este espaço já está a ser instalado «numa área ampla junto dos internamentos Covid e ficará em funcionamento ainda esta semana», adianta a administração hospitalar em comunicado enviado a O INTERIOR, acrescentando que esta sexta-feira vão chegar mais oito camas. «Em resposta a um pedido de ajuda formulado esta segunda-feira, foi possível mobilizar em tempo recorde 18 camas elétricas, 18 colchões e 36 guardas metálicas para entregar ao Hospital Sousa Martins», refere Nuno Miguel Guerra, porta-voz da iniciativa Aconchegar, citado na nota.

O projeto Aconchegar nasceu como resposta à necessidade de levar conforto a quem mais precisa e é coordenado pela Fundação São João de Deus e pelo Chapter Português da International Association of Microsoft Channel Partners (associação de parceiros Microsoft em Portugal), contando com o apoio de um número alargado de embaixadores do setor empresarial e da sociedade civil. O seu objetivo é ajudar a equipar Estruturas de Apoio de Retaguarda (EAR) e hospitais, através da aquisição e doação de equipamentos necessários ao reforço da capacidade de internamento destas estruturas, nomeadamente com a aquisição de camas articuladas manuais e elétricas, guardas metálicas e colchões antiescaras.

João Barranca, presidente do Conselho de Administração da ULS guardense, agradece o gesto solidário e confirma que as camas recebidas vão permitir «aumentar a nossa capacidade ao nível do internamento Covid-19, tão necessária no atual período de pressão em que nos encontramos». Esta quinta-feira havia no Sousa Martins 120 camas para internamentos Covid-19 (16 das quais em cuidados intensivos) e dessas 116 estavam ocupadas. Há apenas três camas livres nos cuidados intensivos e uma na unidade de internamento Covid 2.