Guarda continua o segundo distrito do país com mais idosos a viverem sozinhos e/ou isolados

O distrito da Guarda é o segundo do país com mais idosos em situação de isolamento, com 4.585 casos identificados na Operação “Censos Sénior” 2020, levada a cabo pela GNR durante o mês de outubro.

No país há 42.439 idosos a viverem sozinhos e/ou isolados, de acordo com o balanço divulgado este sábado pela GNR. Vila Real é o distrito com mais seniores sinalizados, 5.065, e Viseu é a terceira zona do país com mais idosos em situação de vulnerabilidade (3.402). Seguem-se Beja (3.403), Faro (3.313), Bragança (3.285) e Portalegre (3.104). Castelo Branco surge na 10ª posição, com 1.842 casos.

Lisboa, com 767 idosos, e Porto, com 857, são os distritos onde há menos menos idosos a viverem sozinhos e/ou isolados.

A Operação “Censos Sénior” é realizada desde 2011, sendo os idosos sinalizados acompanhados através de visitas regulares às suas residências, adianta a GNR em comunicado.