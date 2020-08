Guarda com cinco novos casos de Covid-19 na última semana

O concelho da Guarda registou na última semana mais cinco casos de Covid-19, enquanto no município de Seia registaram-se dois novos casos, de acordo com o boletim epidemiológico da Unidade Local de Saúde (ULS) enviado às autarquias esta sexta-feira.

Assim, o total acumulado de doentes com o novo coronavírus na área de influência da ULS subiu para 314, mais sete do que no passado dia 14. Em termos concelhios, a Guarda já é o segundo município mais afetado, com um total de 81 doentes. A Mêda continua sem qualquer registo da doença.