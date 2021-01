Estacionamento gratuito na Covilhã até final de março

A Câmara da Covilhã decidiu prolongar a isenção do pagamento do estacionamento tarifado até 31 de março.

Aprovada na última reunião do executivo, a medida destina-se a apoiar o comércio local e a atração de potenciais clientes na «situação excecional» que se vive atualmente provocada pela crise pandémica. Assim, até ao final de março o estacionamento no silo-auto da Praça do Município e nas áreas com parquímetros geridos pela autarquia é gratuito. «Esta medida visa proporcionar aos munícipes a possibilidade de efetuarem as suas compras no comércio local, com menos custo e mais facilidade», refere o município.