Equipa de João Barranca inicia funções na administração da ULS da Guarda

O novo Concelho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda inicia funções esta segunda-feira.

Como O INTERIOR noticiou, João Barranca, gestor hospitalar e quadro da Administração Central dos Serviços de Saúde, é o sucessor de Isabel Coelho na presidência, enquanto Fátima Cabral foi reconduzida como diretora clínica para os cuidados hospitalares. Também a enfermeira-diretora Nélia Faria se mantém em funções.

As novidades são António Serra, coordenador do Centro de Saúde do Sabugal, para a direção clínica para os cuidados de saúde primários e sobretudo António Monteirinho, presidente da concelhia da Guarda do PS, que foi nomeado vogal executivo do CA. Por sua vez, José Monteiro, ex-autarca de Celorico da Beira, permanece como vogal indicado pela CIM das Beiras e Serra da Estrela.