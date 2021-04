Há oito concelhos da região com zero novos casos de Covid-19 nos últimos 14 dias

Oito concelhos do distrito da Guarda têm uma incidência cumulativa de zero novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, de 24 de março a 6 de abril.

Segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS), são eles Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Manteigas, Pinhel, Seia e Vila Nova de Foz Côa.

Nos restantes, a situação voltou a agravar-se em Aguiar da Beira, que regista uma incidência cumulativa de 107 novos casos por 100 mil habitantes, com 5 casos registados no referido período. Na Mêda houve 44 novos casos por 100 mil habitantes (2 casos confirmados entre 14 de março e 6 de abril), 31 em Belmonte (2) e 28 na Covilhã (13).

O relatório da DGS apurou também 23 novos casos por 100 mil habitantes em Trancoso (2). A incidência cumulativa é mais reduzida no Fundão (2 casos confirmados no período), Gouveia (1) e Guarda (3), todos com oito novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, enquanto no Sabugal há 9 (1).

Tendo em conta estes dados, não há na região nenhum concelho nos níveis extremo, muito elevado e elevado de contágio por Covid-19.