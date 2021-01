Governo encerra todos os níveis de ensino por 15 dias

Depois do Conselho de Ministros desta manhã, a decisão está tomada: todos os níveis de ensino serão suspensos já a partir de amanhã e durante os próximos 15 dias.

O período que as aulas ficarem suspensas «será compensada nas férias dos alunos«, eliminando períodos de férias, adiantou o primeiro-ministro. Porém, as cantinas das escolas continuarão abertas para assegurar refeições aos alunos carenciados, anunciou António Costa.

Na sua declaração ao país, o primeiro-ministro disse ainda que não haverá aulas à distância e que as medidas serão revalidadas daqui a 15 dias. Já os encarregados de educação terão as faltas justificadas ao trabalho e apoio idêntico ao que foi dado na primeira fase do confinamento, 66 por cento do vencimento.

António Costa justificou o encerramento das escolas com a gravidade da variante britânica em Portugal. «O Instituto Ricardo Jorge forneceu ontem novos dados , onde se verifica que há um crescimento muito acentuado desta variante no nosso país. Na semana passada tínhamos uma prevalência de 8 por cento, esta semana temos 20 por cento e os estudos indicam que possa atingir os 60 por cento», afirmou.