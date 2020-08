Portugal em estado de contingência a partir do dia 15

O Governo anunciou esta quinta-feira que Portugal vai entrar em estado de contingência devido à pandemia do Covid-19 a partir do próximo dia 15 de Setembro. A decisão foi tomada na reunião do conselho de ministros desta quinta-feira e foi anunciada pela ministra Mariana Vieira da Silva.

A governante destacou como objectivo desta mudança o “preparar o regresso às aulas e o regresso de muitos portugueses ao local de trabalho, alguns dos quais depois de terem estado muitos meses em teletrabalho”.

Na próxima quinzena vai manter-se o mesmo estado “porque os números estão estáveis, a resposta do SNS está controlada, e a capacidade de testes tem vindo a aumentar”.

Mariana Vieira da Silva acrescentou que a partir do dia 15 de Setembro o país vai estar em estado de contingência com um conjunto de medidas para preparar o outono e o inverno que vão ser apresentadas no dia sete de Setembro. A decisão do Governo passa pela “mudança nas rotinas, na utilização dos transportes, o regresso às aulas, e ao local de trabalho podem necessitar de medidas adicionais” asseverou.