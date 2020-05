Chaves Monteiro em vantagem na candidatura do PSD à Câmara da Guarda

Carlos Chaves Monteiro é o melhor posicionado para ser candidato pelo PSD à Câmara da Guarda, de acordo com uma sondagem apresentada recentemente ao secretário-geral do partido, José Silvano, e a que O INTERIOR teve acesso.

Realizado em janeiro, numa altura em que se adensava a crispação entre o atual presidente do município e o então vice-presidente Sérgio Costa, este estudo de opinião foi divulgado por José Silvano numa reunião realizada na Guarda com os dois eleitos sociais-democratas. Na altura, o dirigente nacional terá deixado claro qual seria o «candidato natural» do partido nas próximas autárquicas e pediu a Sérgio Costa mais moderação e contenção nos próximos tempos. Esta chamada de atenção teve em conta a performance de Chaves Monteiro neste inquérito, que tem sido analisado e discutido no interior do partido, uma vez que para 50 por cento dos inquiridos o atual presidente seria a primeira escolha para concorrer de novo à autarquia pelo PSD. Já Sérgio Costa reuniu 16,9 por cento de opiniões favoráveis e Cidália Valbom ficou-se pelos 8,6 por cento. Por sua vez, o PSD continuaria a ser o partido mais votado, independentemente dos candidatos, para 39,2 por cento dos inquiridos, enquanto o PS conseguiria 24,7 por cento, o CDS obteria 2,2 por cento, a CDU 2,1 e o Bloco de Esquerda 5,4 por cento. Contudo, em janeiro 18,2 por cento dos inquiridos admitiam não saber e/ou não responderam, enquanto 8,2 por cento declarou votar noutro partido, em branco ou nulo. Segundo O INTERIOR apurou, esta sondagem terá sido feita telefonicamente junto de 1.172 pessoas do concelho.