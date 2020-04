Alunos do IPG auxiliam guardenses mais vulneráveis

Livres das aulas e com vontade de ajudar, a Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde da Guarda (AEESSG) decidiu pôr mãos à obra e usar a disponibilidade para ajudar quem precisa. Onze estudantes do Instituto Politécnico da Guarda aliaram-se ao município e, com o apoio do IPG, assumiram a «a obrigação cívica de ajudar a população mais vulnerável, garantindo dessa forma o cumprimento rigoroso da quarentena e evitando possíveis exposições ao vírus».

João Salvador, membro da AEESSG, explicou a O INTERIOR que são feitas entregas de medicamentos e bens alimentares a pessoas pertencentes aos grupos de risco face à pandemia da Covid-19, que desta forma não se vêm obrigadas a sair de casa. «Vamos tentar ao máximo difundir esta ação porque não é fácil chegar a todas as pessoas», admite o guardense. A solicitação da ajuda é feita pelos munícipes à autarquia (através dos números 271220737 ou 968703086), que depois encaminha os pedidos para os estudantes, que se organizam duas vezes por semana «para não andarmos sempre na rua», adianta João Salvador. «Cada um de nós tem um raio de ação – por exemplo, um fica com um bairro, outro fica com outro – e à medida que a Câmara for recebendo os pedidos vai transmitir ao presidente da associação, que depois encaminha para cada um dos voluntários», explica o jovem.

Os pedidos chegam sobretudo dos familiares dos idosos, que «são quem trata de tudo», segundo João Salvador. «As pessoas ficam agradecidas, mas quem está a dar mais valor são os familiares mais novos», afirma, referindo que grande parte dos idosos preferia tratar das compras pessoalmente. Até à hora do fecho desta edição já 15 seniores tinham recebido a visita dos estudantes, que contaram também com o apoio de empresas locais nesta ação. «Tivemos a sorte de ter o contributo da Joalser, representante da Repsol na Guarda, que soube disto e ofereceu 500 euros em combustível, caso contrário as despesas estariam a cargo da associação», enaltece o estudante.