ADM Estrela dedica webinar ao Dia Municipal da Igualdade

A ADM- Estrela está a promover esta sexta-feira um webinar para comemorar o Dia Municipal para Igualdade. A iniciativa decorre durante a manhã em parceria com o município da Guarda e o Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, no âmbito do “Projeto (Des)Envolver Igualdade”.

As intervenções decorrem em formato online, através de plataformas digitais, «sendo que os alunos estarão nos dois anfiteatros da escola devidamente sentados segundo as normas da Direcção-Geral de Saúde». O projeto tem como objetivo geral «garantir as condições para uma educação e uma formação livres de estereótipos de género, tendo por base a promoção da igualdade de género».

Participam Maria Lucília Monteiro, conselheira municipal para a Igualdade; as professoras Alina Louro e Luísa Fernandes, do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque; Rita Almeida, treinadora de futebol feminino; e Marco Santos, treinador de fustal. Bernardino Gata, presidente da direção da ADM, e Carlos Chaves Monteiro, presidente do município da Guarda, foram os oradores da sessão de abertura.

O webinar termina com uma reflexão final sobre sugestões de práticas de melhoria da igualdade de género nas escolas.