Marcelo vence em Belmonte seguido de André Ventura

Marcelo Rebelo de Sousa foi o candidato mais votado em Belmonte, com 61,32 por cento dos votos.

Com as quatro freguesias apuradas, André Ventura foi o segundo mais votado, com 14,13 por cento, enquanto Ana Gomes obteve 11,97 por cento e Marisa Matias 4,72 por cento.

Com 3,55 por cento, João Ferreira foi o quinto mais votado, à frente de Vitorino Silva (2,39 por cento) e Tiago Mayan Gonçalves (1,92 por cento).

Houve o,55 por cento de votos brancos e 1,15 por cento de votos nulos. A abstenção em Belmonte foi de 60,07 por cento.