Marcelo Rebelo de Sousa venceu com 62,4 por cento em Fornos de Algodres, estando já apuradas as 12 freguesias do concelho.

André Ventura obteve 16,34 por cento e Ana Gomes ficou-se pelos 9,61 por cento. Marisa Matias conseguiu 4,29 por cento, pouco mais do que Vitorino Silva (4,10 por cento).

João Ferreira alcançou os 2,05 por cento e Tiago Mayan Gonçalves 1,22 por cento. Houve 1,07 por cento de votos em branco e 1,13 por cento nulos. A abstenção foi de 64,3 por cento