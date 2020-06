O ex-vice-presidente da Câmara da Guarda exibiu a sua influência na secção local do PSD na apresentação da sua candidatura à concelhia. Sérgio Costa conta com o apoio de vários militantes influentes e da grande maioria dos presidentes de Junta sociais-democratas eleitos em 2017 e isso pode significar muita coisa quanto ao desfecho das eleições do dia 27. Esta é a data da prova de fogo do antigo dirigente da JSD, que é militante há 25 anos, desde que chegou à Guarda.