A centenária feira semanal de Trancoso, a maior da região, não se realiza esta sexta-feira e na próxima, dia 22, anunciou a autarquia.

A suspensão também se aplica à praça municipal e é justificada pelo novo confinamento geral em vigor no país desde as 0 horas desta sexta-feira. As feiras e mercados foram também canceladas em todos os concelhos da região para conter a evolução da pandemia da Covid-19, de acordo com as normas decretadas pelo Governo.