Sete pessoas doaram sangue esta segunda-feira, na Guarda

A recolha de sangue desta segunda-feira, na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), apenas sete pessoas efetuaram a dádiva de sangue. Nove dadores inscreveram-se, mas dois ficaram em suspenso.

A Unidade Local de Saúde da Guarda e o IPG juntamente com a equipa multidisciplinar do Instituto Português do Sangue e Transplantação voltam a apelar a que mais pessoas se voluntariem a doar sangue, destacando a «importância social desta ação solidária».