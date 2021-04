SEP organiza cordão sanitário na ULS da Guarda

Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) realizou um cordão sanitário contra a descriminação junto do serviço de urgência do Hospital Sousa Martins, durante a manhã desta quarta-feira, dia em que se assinala o Dia Mundial da Saúde.

O principal objetivo da iniciativa foi a demonstração do descontentamento , da exaustão e da precariedade que os enfermeiros da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda. «O Governo está a tomar medidas que põe em causa a integridade da resposta pública do Serviço Nacional de Saúde (SNS) no distrito da Guarda», expõe Honorato Robalo, dirigente sindical do SEP.

A precariedade foi palavra de ordem no cordão sanitário em que «20 enfermeiros da ULS da Guarda têm contrato de substituição muitos dos quais há mais de três anos e esses colegas também exercem serviço permanente», exemplifica o dirigente sindical.

Honorato Robalo adianta ainda que aguarda confirmação para uma reunião com o Conselho de Administração da ULSG para discutir todas necessidades e problemática dos enfermeiros do Hospital da Guarda.

