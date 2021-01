Seia e Vila Nova de Foz Côa são municípios “Amigos do Desporto”

As autarquias de Seia e Vila Nova de Foz Côa (na foto) foram distinguidas como “Município Amigo do Desporto” pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD) pela implementação de boas práticas no desenvolvimento do desporto e da atividade física no respetivo concelho

A Câmara fozcoense foi galardoada pelo quarto ano consecutivo, tendo obtido ainda o terceiro lugar a nível nacional na categoria de Intervenção Covid-19 no Desporto e na Atividade Física” com o projeto “Mexa-se + Em Casa”. A atividade foi realizada durante o confinamento e proporcionou aulas orientadas aos munícipes com o objetivo do combate ao isolamento e ao sedentarismo.

Também o município de Seia foi distinguido pelo quarto ano consecutivo, tendo a APOGESD reconhecido as boas práticas no desenvolvimento desportivo do concelho, «a sua abrangência a várias faixas etárias e apoio contínuo a iniciativas/projetos impulsionados pelas associações desportivas locais». Além disso, apesar da pandemia, a Câmara serrana manteve a sua atividade regular nos programas desportivos escolares, «como o projeto promovido junto do pré-escolar (Saltaricos) e nas Atividades de Enriquecimento Escolar do 1º ciclo».