Seia: Autarquia distribui “kits” de proteção individual a profissionais de saúde

A Câmara de Seia iniciou a entrega de equipamentos de proteção individual ao hospital de Nª Sra. da Assunção e às instituições particulares de solidariedade social do concelho para mitigar os efeitos da covid-19.

Vão ser distribuídos «2.000 máscaras cirúrgicas (certificadas e homologadas), 1.000 “kits” (touca, máscara, bata e protetor de pés) e 10 mil pares de luvas» para aumentar os níveis de proteção dos 690 profissionais daquelas instituições, informou o município. «As instituições têm de continuar a dispor de condições de segurança para garantir as diversas respostas sociais, pois trata-se de serviços de elevada importância e com diferentes valências de apoio a idosos ou a crianças e jovens em risco», lê-se no comunicado.