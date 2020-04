Sabugal prolonga Situação de Alerta Municipal até 20 de maio

A Câmara do Sabugal decidiu prolongar a declaração de Situação de Alerta Municipal entre 1 e 20 de maio por considerar que se mantém a situação epidemiológica da Covid-19 e ser necessário «manter todas as medidas tomadas no âmbito da mitigação/prevenção do risco de infeção pelo novo coronavírus»

O despacho de António Robalo, presidente da autarquia, que determina a renovação deste alerta foi publicado esta quinta-feira no site do município raiano e especifica que a Situação de Alerta pretende alcançar «uma pronta e eficaz capacidade e operacionalidade em caso de necessidade para enfrentar eventuais emergências que surjam e decorram da crise de pandemia que atravessamos».

As medidas (preventivas, especiais de reação ou de carácter excecional), os deveres e obrigatoriedade em vigor podem ser consultadas em https://www.cm-sabugal.pt/sabugal-renovacao-da-declaracao-…/ .