Sabugal investe 600 mil euros na ampliação dos Paços do Concelho

A Câmara Municipal do Sabugal vai investir cerca de 600 mil euros na requalificação de um edifício contíguo aos Paços do Concelho e que acolherá um balcão único de terceira geração. O edifício irá ficar com ligação à Câmara Municipal.

Para Vítor Proença, vice-presidente da autarquia, as obras de alteração e ampliação do edifício dos Paços do Concelho já foram adjudicadas e os trabalhos vão começar ainda hoje, segunda-feira.

Com a execução desta empreitada, que contempla uma área de intervenção de 1.130 metros quadrados e tem uma execução de oito meses, a autarquia pretende melhorar o serviço prestado aos munícipes e criar condições para que as pessoas com mobilidade reduzida tenham acesso ao edifício camarário, de acordo com Vítor Proença.

«O edifício da Câmara do Sabugal tem muita deficiência em termos de acessibilidade para mobilidade reduzida e nós vamos dotar este edifício, que vai ficar ligado fisicamente através de um túnel com o edifício mãe,», asseverou o vice-presidente da autarquia. Segundo o autarca, pretende-se assim «criar mais comodidade» para os funcionários e para os cidadãos, daí que no edifício que vai ser reabilitado seja instalado, entre outros serviços, «um balcão único de terceira geração, devidamente apetrechado, com todas as condições de segurança e de acessibilidade».

A Câmara Municipal do Sabugal ocupa atualmente um conjunto formado pelos edifícios antes ocupados por câmara, tribunal e cadeia, que estão ligados interiormente.