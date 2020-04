Pinhel será também “Cidade do Vinho” em 2021

A Associação dos Municípios Produtores de Vinho (AMPV) decidiu prolongar para 2021 o estatuto de Pinhel como “Cidade do Vinho”, apurou O INTERIOR. A decisão, aprovada por unanimidade, é justificada pelos constrangimentos impostos pela pandemia da Covid-19 e o estado de emergência em vigor em Portugal, que estão a impedir a realização das atividades previstas.

Pinhel fica então para a história ao ser “Cidade do Vinho” durante dois anos, o que nunca tinha acontecido. O projeto “Cidade do Vinho”, promovido pela AMPV, destina-se a valorizar «a riqueza, a diversidade e as características comuns dos territórios associados à cultura do vinho e de todas as suas influências na sociedade, na paisagem, na economia, na gastronomia e no património».

A iniciativa pressupõe a elaboração de um programa anual de ações culturais, de formação e de sensibilização ligadas ao vinho, com visibilidade nacional. Pinhel tinha sido nomeada no ano transato e sucede ao Peso da Régua.