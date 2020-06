Pinhel retomou ligações do “Siga o Falcão” e inaugurou espaço de apoio a passageiros

O remodelado “Ninho do Falcão”, que dá apoio aos utentes do serviço de transporte coletivo “Siga o Falcão” em Pinhel, abriu portas esta segunda-feira, no dia em que o autocarro retomou as ligações entre as freguesias rurais e a sede do concelho.

O edifício é propriedade da autarquia e foi recuperado para acolher e abrigar os passageiros, que podem aguardar comodamente pelo transporte de regresso a casa junto à principal paragem da cidade, em frente ao Tribunal. Segundo o município, as obras de adaptação representaram um investimento da ordem dos 30 mil euros e o espaço foi inaugurado esta manhã pelo presidente Rui Ventura.

Suspenso desde 15 de março, na sequência da declaração de pandemia da Covid-19, o serviço de mobilidade social “Siga o Falcão” foi retomado esta segunda-feira com as necessárias medidas de segurança: os motoristas e passageiros terão de usar máscara durante todo o percurso e a lotação do autocarro foi restringida a dois terços do total para preservar os distanciamentos preconizados pelas autoridades de saúde.

Além disso, os autocarros do município foram apetrechados com dispensadores de álcool-gel com pedal, equipamento produzido por uma empresa local.