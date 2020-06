Pinhel promove animação de rua este fim de semana para evocar feira medieval

A dupla “Ezequiel Cabeçadas e Zacarias Boaventura” está de regresso a Pinhel este fim de semana para assinalar a tradicional feira medieval, que deveria ter lugar por estes dias mas foi adiada para 2021 devido à Covid-19.

«Com as devidas distâncias, Ezequiel e Zacarias irão deambular pelo centro histórico, palco daquela que foi e há de voltar a ser a melhor animação medieval do primeiro fim de semana de junho por terras do Falcão, Guarda-Mor do Reino e Senhorios de Portugal», refere o município em comunicado. A missão da dupla de comediantes é «partir à conquista da cidade e, sobretudo, de sorrisos e gargalhadas junto das famílias pinhelenses», num périplo «para vistoria de tudo e todos», adianta a autarquia.