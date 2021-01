Obras na estrada do Porsim, na Covilhã, decorrem a bom ritmo

Os trabalhos de requalificação da estrada do Porsim que liga a Freguesia de Casegas à freguesia de São Jorge da Beira, ambas do concelho da Covilhã, decorrem a um bom ritmo, de acordo com comunicado enviado à imprensa.

O troço com a extensão de 4,3 km terá a sua requalificação dividida em duas fases: a primeira etapa dos trabalhos inclui «trabalhos de terraplanagem, de drenagem e a execução da base do pavimento viário, bem como a limpeza dos taludes confinantes da zona de intervenção» com o custo de 120.194 euros, adianta a autarquia. Concluídos os trabalhos dessa primeira fase em que a estrada ficará transitável, a rodovia levará «um pavimento betuminoso, à aplicação de sinalização vertical e horizontal, com instalação de dispositivos de segurança», revela o documento.

Para Vítor Pereira, presidente da Câmara Municipal da Covilhã, esta é uma «obra há muito esperada pelas populações que vivem naquela área do concelho», uma vez que irá encurtar a distância e tempo nas deslocações até à Covilhã.