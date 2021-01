Nenhum município da região em risco extremo de transmissão da Covid-19

Já não há nenhum concelho da região em risco extremo de transmissão da Covid-19, o nível mais grave segundo a classificação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com a lista divulgada na última segunda-feira e que tem em conta as infeções por 100 mil habitantes entre 14 e 27 de dezembro, Pinhel, o único que constava no relatório anterior, saiu desse nível por ter menos de 960 novas infeções por 100 mil habitantes naquele período. Em risco muito elevado (concelhos entre 480 e 960 novos casos por 100 mil habitantes) continuam

Celorico da Beira (que subiu um nível), Guarda, Manteigas e Sabugal, aos quais se juntou Pinhel. O risco elevado (entre 240 e 480 novos casos por 100 mil habitantes) vigora Aguiar da Beira (desceu um nível), Covilhã, Fundão, Gouveia, Mêda e Seia, que subiram um nível.

Já com risco moderado, o mais baixo dos quatro e que diz respeito aos concelhos com menos de 240 novos casos por 100 mil habitantes, estão Almeida, Belmonte, Figueira de Castelo Rodrigo e Fornos de Algodres, Seia, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa.