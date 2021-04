Museu Natural da Eletricidade comemora o 10º aniversário

O Museu Natural da Eletricidade instalado em São Roma, concelho de Seia, celebrou uma década de existência, no domingo passado.

Para comemorar a data, o espaço museológico decidiu organizar uma exposição denominada “As mãos que desafiaram a montanha”. A exposição visa relembrar os primeiros «homens que desafiaram o rigor climático e a dureza da montanha, que com redobrado esforço e ferramentas rudimentares desbravaram granito, numa época em que as estradas não existiam e a tecnologia e maquinaria eram desconhecidas», adianta a Câmara Municipal de Seia em Comunicado enviado à imprensa. «O aproveitamento hidroelétrico da Serra da Estrela é, assim, obra de trabalhadores anónimos, contando-se às centenas aqueles que gastaram a sua vida nas edificações para a produção de energia elétrica sem nunca terem conseguido servir-se desse melhoramento em suas casas. A eles, o justo reconhecimento», acrescenta a autarquia.

A exposição estará patente no Túnel da Central Museu do espaço museológico dedicado ao conhecimento da produção de energia elétrica do século XX.