Município de Trancoso aprova medidas para minorar impactos da pandemia

A Câmara de Trancoso aprovou um conjunto de 12 medidas para «minorar os impactos sociais e económicos» da pandemia causada pela Covid-19 nas famílias, nas empresas e nas instituições do concelho.

Para tal, a autarquia presidida por Amílcar Salvador decidiu atribuir um reforço financeiro às instituições particulares de solidariedade social (IPSS) «para atenuar as despesas decorrentes do combate à pandemia» e às Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Trancoso e de Vila Franca das Naves. Do rol de medidas constam, entre outras, a redução de 50 por cento do valor das rendas dos imóveis municipais nos meses de janeiro, fevereiro e março (para contratos celebrados há menos de cinco anos) e a isenção do pagamento de taxas de ocupação da via pública com esplanadas até final de 2021.

A isenção do pagamento de taxas a todos os feirantes dos mercados semanais das sextas-feiras foi alargada até março, tal como o pagamento da taxa de resíduos sólidos urbanos por parte de todos os munícipes.