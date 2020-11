Morreram duas utentes do lar da Misericórdia de Belmonte

Duas idosas do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Belmonte, que tinham testado positivo para o novo coronavírus, morreram no hospital, disse esta segunda-feira o provedor José Figueiredo.

De acordo com o responsável, o primeiro óbito registou-se no sábado e o segundo durante a manhã de hoje. «Uma das utentes tinha 97 anos e a outra 85, sendo que a última tinha outras patologias de saúde», acrescentou, lamentando as mortes e dirigindo condolências aos familiares.

De acordo com os dados mais recentes, o lar D. Maria José Soares Mendes tem 92 utentes e 21 funcionários infetados pela Covid-19.