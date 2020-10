Mepisurfaces investe 7 milhões de euros em nova unidade de produção

A Mepisurfaces, empresa da Covilhã que fabrica produtos de marcas de luxo como a Cartier ou a Dior, vai avançar com um investimento de cerca de sete milhões de euros na construção de uma nova unidade de produção, anunciou Vítor Pereira.

O edil explicou que a fábrica será construída de raiz num terreno que a empresa adquiriu no parque industrial do Tortosendo. O processo de licenciamento da obra já foi iniciado. «É para arrancar o mais rapidamente possível, para que mais uma unidade se instale no Parque Industrial do Tortosendo para criar emprego, criar riqueza e promover a fixação de pessoas no nosso território», disse o presidente da Câmara da Covilhã. Lembrando que esta empresa – que está instalada no parque industrial do Canhoso – já emprega cerca de 200 pessoas, o autarca explicou que o novo investimento permitirá criar «a breve trecho» mais 50 postos de trabalho e que, posteriormente, o objetivo passa por duplicar o número total de funcionários. «São notícias que nos regozijam porque são a benefício da nossa cidade e do nosso concelho», acrescentou o edil.

A Mepisurfaces integra o grupo franco-suíço FM Industries Sycrillor e dedica-se ao fabrico de acessórios e produtos de luxo, trabalhando para marcas como a Cartier, Tiffany, Montblanc, Louis Vuitton, Dior e Hermès.