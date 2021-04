Marchas de formação diárias desde terça-feira

A Infraestruturas de Portugal (IP) iniciou esta terça-feira, no troço Covilhã-Guarda da Linha da Beira Baixa, as marchas de formação dos maquinistas da CP, Medway e Takargo, três operadores ferroviários que vão operar naquela via.

Isto significa que o troço vai ser ser percorrido diariamente por diversas composições «a velocidades normais de circulação». A IP alerta a população para «redobrar a atenção» no atravessamento das 18 passagens de nível automatizadas existentes, que entraram em funcionamento desde terça-feira, e também para o respeito pela sinalização. «Trata-se de um troço agora eletrificado em toda a extensão, com uma tensão de 25 mil Volt», acrescenta a empresa. Doravante, por questões de segurança, vigora a «proibição absoluta» de circulação de pessoas, animais e veículos no canal ferroviário, sendo que «qualquer contacto acidental, ou aproximação do equipamento aéreo, mesmo por intermédio de jato de água, apresenta riscos de eletrocussão». A IP reitera que apenas se deverá atravessar a linha nas passagens de nível autorizadas e avisa que «qualquer cabo caído no solo deve ser sempre considerado em tensão». Mais informações através do telefone 800 123 023.