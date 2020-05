Manteigas vai intensificar promoção do concelho para ser «alternativa às praias» no Verão

Manteigas quer ser uma alternativa às praias este Verão devido às limitações causadas pela pandemia da Covid-19 e vai reforçar a promoção das potencialidades do concelho serrano para captar visitantes nos próximos meses.

«Face à situação que se vive no país não haverá grandes possibilidades de se fazer turismo nas praias e o nosso território, com espaços abertos, no âmbito do denominado turismo de natureza, pode ser uma alternativa às famílias impedidas de fazer praia», disse Esmeraldo Caravalhinho, presidente do município situado no “coração” da Serra da Estrela. Esta é uma das medidas apresentadas no Conselho Empresarial Municipal de Manteigas, que reuniu na quarta-feira, e inclui uma campanha de marketing territorial, «tendo em vista a captação do turismo interno nesta primeira fase através da criação de diversas ações de comunicação», nomeadamente o «fortalecimento ao nível da publicidade do território».

Na sessão, realizada para analisar os efeitos da Covid-19 na economia local, foram explicadas as medidas já adotadas pela autarquia e decididas iniciativas para dinamizar o setor, que passam, nomeadamente, pelo «reforço financeiro do Fundo Municipal de Emergência Social para resolução de situações emergentes da quebra de rendimentos das famílias» e a realização de investimento público, na ordem dos 600 mil euros, «designadamente ao nível da construção de obras municipais por forma a mitigar os efeitos da pandemia na economia local (área da construção civil)».

A Câmara de Manteigas também decidiu aderir à plataforma digital de vendas online “BEIRANOSSA”, apoiada pelos 15 municípios da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela e administrada e desenvolvida pelo NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda.