Lobos da Neve cancelam 27° concentração invernal motard

O Moto Clube da Covilhã decidiu cancelar a 27° edição da concentração invernal “Lobos da Neve” devido à situação pandémica no país.

Agendado para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, o evento organizado anualmente e que junta alguns milhares de motociclistas de todo o país e de Espanha vai acontecer este ano «da forma possível e solidária, mas sempre memorável», justificam os promotores em comunicado. Entretanto, o Moto Clube covilhanense decidiu promover, entre outras iniciativas, uma recolha de sangue entre os seus associados e demais motards interessados em contribuir que vai ter lugar esta quinta-feira no Sporting Shopping Center, no centro da cidade, em resposta ao pedido do Instituto Português de Sangue.