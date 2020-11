Um surto de Covid-19 no lar da Misericórdia de Celorico da Beira infetou 49 pessoas, entre utentes e funcionários.

De acordo com o presidente do município, testaram positivo 30 dos 61 utentes e 19 dos 44 funcionários da instituição. «A maior parte dos utentes são assintomáticos. Entre as funcionárias, três são sintomáticas e as outras assintomáticas», adiantou Carlos Ascensão.