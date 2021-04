Lançado concurso de Ciência Cidadã

A Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo lançou um concurso de Ciência Cidadã, pioneiro a nível nacional, em que os temas de investigação são definidos pelos próprios cidadãos.

A iniciativa é dinamizada pela Plataforma de Ciência Aberta, sediada em Barca d’Alva, e desafia os munícipes e outros conhecedores do território «a identificarem problemas e desafios da região e a colocarem questões de interesse regional, que vão servir de base para uma investigação científica». Selecionados os temas, será posteriormente lançado um concurso nacional, com um financiamento de 10 mil euros, dirigido a investigadores de institutos de investigação públicos ou privados, associados a universidades ou instituições do ensino superior, «para desenvolver projetos que resolvam os problemas ou desafios colocados pela população», refere a autarquia em comunicado. Estes investigadores terão ainda que estabelecer parcerias com entidades locais para «garantir a implementação e sustentabilidade futura dos projetos».