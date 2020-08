Homem morre antes de chegar ao Hospital do Fundão após corte com motorroçadora

Um homem de 58 anos, de nacionalidade ucraniana, morreu esta quinta-feira após um acidente de trabalho com uma motorroçadora no Fundão.

A vítima estava a trabalhar com mais colegas no Castelejo, naquele concelho, quando se feriu com gravidade ao sofrer um corte profundo numa perna. De acordo com a GNR, o alerta foi dado cerca das 14 horas, e, na expetativa de uma prestação de socorro mais rápida, um colega transportou o ferido para o hospital local, mas o trabalhador acabou por faleceu na rua onde se situa a unidade, alegadamente devido à perda de sangue.

Ainda foram feitas manobras de reanimação, mas sem sucesso e o óbito foi confirmado no local pela equipa do INEM.