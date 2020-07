Homem ferido com gravidade ao ser atropelado por trator que conduzia no Marmeleiro

Um homem, com cerca de 64 anos, ficou ferido com gravidade esta sexta-feira no Marmeleiro (Guarda) ao ser atropelado pelo trator que conduzia. O acidente aconteceu ao final da tarde, tendo o alerta sido dado pelas 18h55.

«Por causas ainda não apuradas, o que cabe às autoridades, o senhor desceu do veículo para ver qualquer coisa e acabou atropelado, tendo sofrido ferimentos graves», disse a O INTERIOR o subchefe Paulo Martins, dos Bombeiros da Guarda. O ferido foi transportado para o Hospital Sousa Martins, na Guarda.

No local estiveram nove elementos dos voluntários da Guarda, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a GNR.