Homem de 52 anos detido em Vilar Formoso por permanência ilegal em Portugal

Um homem de 52 anos foi detido pela GNR em Vilar Formoso, no domingo, por permanência ilegal em território nacional.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, o indivíduo foi abordado na via pública por uma patrulha do posto de Almeida na sequência de uma denúncia. Os militares apuraram que o homem «se encontrava em viagem, deslocando-se a pé entre Portugal e Espanha», mas não tinha consigo qualquer documento de identificação ou que lhe permitisse permanecer no espaço Schengen.

«Foi estabelecido contacto com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), confirmando-se que o indivíduo permanecia ilegalmente em território português», adianta a GNR em comunicado. O detido vai ser presente esta segunda-feira ao juiz do Tribunal Judicial de Almeida.