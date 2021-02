Homem apanhado pela GNR a furtar no estaleiro da empresa onde trabalhava em Foz Côa

A GNR de Vila Nova de Foz Côa deteve na segunda-feira, «em flagrante delito», um homem de 45 anos por furto naquela cidade.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, o suspeito foi abordado na sequência de uma ação de patrulhamento. «Os militares detetaram movimentos suspeitos no interior do estaleiro de uma obra, surpreendendo o suspeito quando este se preparava para se introduzir no interior do espaço através da vedação», refere a GNR em comunicado.

Diligências posteriores permitiram apurar que o indivíduo trabalhava para a empresa responsável pela obra e que já tinha acedido anteriormente ao estaleiro, «onde tinha subtraído diverso material, o qual era depositado pelo suspeito a cerca de 100 metros do local do furto e próximo da sua residência. Mantendo a intenção de voltar à obra, o homem deixou propositadamente as grades de acesso posicionadas de forma a facilitar novas incursões», acrescenta o Comando Territorial.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa.