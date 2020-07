Gouveia: Crias de gamos e veados do Parque Ecológico em campanha de apadrinhamento

Está em curso uma campanha de apadrinhamento de duas crias de veado, que nasceram a 15 de junho, e de duas crias de gamos, nascidas a 2 de julho, no Parque Ecológico de Gouveia.

A iniciativa é do município e decorre até 15 de agosto, sendo requisito prioritário que os padrinhos/ madrinhas tenham idades entre os 3 e os 12 anos. «Ainda sem nome, nem identificação do sexo, estes filhotes procuram um padrinho ou madrinha que os queiram conhecer, escolher o seu nome e contribuir para a melhoria do bem-estar do animal escolhido. Não sendo possível ainda determinar o sexo dos animais, cada padrinho deverá contribuir com dois nomes, um feminino e outro masculino. Quando for possível determinar o género de animal apadrinhado, o padrinho será convidado a batizar definitivamente o “afilhado”», refere a autarquia gouveense em comunicado.