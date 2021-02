Gouveia comemora 33 anos de elevação a cidade

O município de Gouveia comemora esta segunda-feira o 33º aniversário da elevação a cidade.

A sessão evocativa do feriado municipal está marcada para as 21 horas e será transmitida online e na Gouveia TV devido à pandemia. Na ocasião serão apresentados os projetos de reabilitação contemplados pelo PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano) no Bairro do Castelo, no mercado municipal e na antiga fábrica Bellino & Bellino, espaço envolvente e na reconversão dos seus emblemáticos edifícios.

A autarquia adianta que na sessão solene serão também abordados outros projetos, como a Casa da Vivência Judaica, a requalificação do Parque Ecológico e a implementação da mobilidade suave na “cidade-jardim”.