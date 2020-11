GNR da Covilhã recupera armas furtadas em residência avaliadas em 1.000 euros

A GNR da Covilhã identificou dois homens de 26 e 35 anos por furto em residência na localidade de Vales do Rio, naquele concelho.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco, a ação foi realizada por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) na passada segunda-feira no dia 9 após uma denúncia. «Os militares apuraram que, na noite anterior, os suspeitos se introduziram na habitação pela garagem e furtaram armas com fins decorativos que se encontravam expostas na sala», refere a GNR em comunicado.

Das diligências encetadas foi possível identificar os suspeitos e recuperar as oito armas de ornamentação, avaliadas em 1.000 euros. Os dois homens foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial da Covilhã.