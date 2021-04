Feira Medieval de Castelo Mendo em formato “online”

A feira medieval da Aldeia Histórica de Castelo Mendo (Almeida) começou no passado fim de semana e regressa no próximo, mas online devido à pandemia.

A organização é do município e da União das Freguesias de Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Mesquitela, que vai partilhar «curiosidades históricas, memórias, atividades para famílias, música, sugestões de leitura e até a possibilidade de recriar uma ceia medieval em casa», além de recordar alguns dos momentos «mais marcantes e saudosos» das edições anteriores. O evento evoca a primeira feira em Portugal, registada no foral de Castelo Mendo de 1229, outorgado por D. Sancho II e que estabelecia a realização de feiras relacionadas com épocas festivas da igreja: a Páscoa, o dia de São João Batista, a 24 de junho, e o de São Miguel Arcanjo a 29 de setembro.