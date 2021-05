Equipamentos desportivos reabriram em Pinhel

O município de Pinhel reabriu ao público esta segunda-feira a piscina municipal coberta e o ginásio do Health Club Falcão, no Pavilhão Multiusos, no âmbito do plano de desconfinamento progressivo traçado pelo Governo.

Segundo a autarquia, o Health Club Falcão vai funcionar com horário alargado, das 9 às 21 horas, sendo, contudo, necessário proceder a marcação prévia do horário pretendido.

Já a piscina municipal coberta mantém os horários habituais, ou seja das 7h30 às 13 horas e das 15 horas às 21h30 de segunda à sexta-feira, e aos sábados das 9 às 13 horas.