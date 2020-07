Emigrantes: Investigador defende ações de sensibilização para riscos do reencontro

Os emigrantes que vêm passar férias a Portugal deviam ser alvo de campanhas de sensibilização que reforçassem a importância de se protegerem a si e aos outros para evitar a transmissão da Covid-19, defende o investigador Jorge Seixas.

Numa altura em que muitos emigrantes começam a chegar a Portugal, o diretor da Unidade de Clínica Tropical do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) alerta para o risco da realização das tradicionais festas e bailaricos nas aldeias. «Infelizmente, este ano os reencontros das famílias nessas festas e bailaricos vão ter que respeitar as medidas de distanciamento, máscara e lavagem das mãos, senão vai correr-se o risco de ter cadeias de transmissão em populações que antes não as tiveram, isso é um problema muito sério e é uma responsabilidade de quem viaja para ver os seus familiares», alerta Jorge Seixas em declarações à agência Lusa.